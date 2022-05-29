إيطاليا تخطط للاستثمار في قطاع صناعة التجهيزات الطبية في إيران

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أعلن السفير الإيطالي في طهران، جوزيبي بارونيه، أنه طبقا للخطط المرسومة فإن بالإمكان الإستثمار والإنتاج المشترك فريبا بين الشركات الإيرانية في مجال صناعة الأجهزة الطبية.

وعلى هامش الدورة 23 للمعرض الدولي للأجهزة الطبية في طهران "إيران هلث"، أعرب السفير الإيطالي عن ارتياحه لمشاركة شركات بلاده في هذا المعرض.

ووصف الدبلوماسي الإيطالي المعرض الدولي للأجهزة الطبية في طهران بأنه في مستوى المعارض الدولية التي تقام في العالم في مجال الأجهزة الطبية والدوائية والمختبرية.

وأشاد بارونيه بالشركات المعرفية الإيرانية، وقال إن هناك فرصا جيدة في إيطاليا للتعاون مع هذه الشركات والإستفادة من علومها.

وأكد أن إيطاليا ترحب بدخول الشركات المعرفية الإيرانية إلى البلاد وتتعاون معها.

المصدر: "إرنا"