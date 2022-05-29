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البابا فرنسيس يعين 21 كاردينالا جديداً من خارج أوروبا

29
MAY
2022
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عين البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 21 كاردينالاً جديداً اغلبهم من خارج أوروبا التي هيمنت على التسلسل الهرمي الكاثوليكي لمعظم تاريخ الكنيسة.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن 16 شخصاً أعمارهم تقل عن 80 عاماً سيحصلون على قبعة الكاردينال الحمراء من البابا خلال حفل في الفاتيكان ما سيجعلهم مؤهلين للتصويت على من سيخلفه في حال كان الانتخاب سراً.

وكشف فرنسيس الأسماء التي تم اختيارها من نافذة القصر الرسولي للجمهور في ساحة القديس بطرس اليوم موضحاً أن من بين الذين اختارهم اثنين من الهند وواحداً من كل من غانا ونيجيريا وسنغافورة وتيمور الشرقية وباراغواي والبرازيل وذلك تأكيداً منه على جعل قادة الكنيسة يعكسون الوجه العالمي للكنيسة الكاثوليكية.

وتعد هذه الدفعة من الكرادلة الثامنة التي عينها فرنسيس منذ أن أصبح بابا الفاتيكان عام 2013.

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