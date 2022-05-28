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ما هي أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم؟

28
MAY
2022
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 يحتفل العالم غدا الاثنين بـ"اليوم الدولي لحفظة السلام" وهي مناسبة عالمية تخلد ذكرى أول بعثة سلام في العالم تم إنشاؤها لمراقبة الهدنة بين إسرائيل والعرب في حرب عام 1948.

وبهذه المناسبة نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريرا عن أكثر دول العالم التي تشارك بقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم.
ويعتمد التقرير، الذي تم نشره، الجمعة، على إحصائيات بعثات السلام المنتشرة حول العالم عام 2021.


ويقول التقرير إن عدد بعثات حفظ السلام في 2021 وصل إلى 63 بعثة سلام في 38 منطقة حول العالم.
وأورد التقرير قائمة بأكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، التي تراوحت مشاركتها بين نحو 9 آلاف و2500 فرد.
إثيوبيا: تشارك بـ 8 آلاف و611 فردا.
أوغندا: تشارك بـ 6 آلاف و162 فرادا.
بنغلاديش: تشارك بـ 5 آلاف و912 فردا.
نيبال: تشارك بـ 5 آلاف و434 فردا.
الهند: تشارك بـ 5 آلاف و408 أفراد.
بوروندي: تشارك بـ 4 آلاف و446 فردا.
رواندا: تشارك بـ 4 آلاف و341 فردا.
كينيا: تشارك بـ 3 آلاف و938 فردا.
باكستان: تشارك بـ 3 آلاف و814 فردا.
إندونيسيا: تشارك بألفين و513 فردا.
ما هي مناطق انتشار بعثات السلام حول العالم؟
أشار تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن عدد بعثات السلام في 2021 وصل إلى 63 بعثة بينها 22 بعثة سلام في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الأفريقية.

كما توجد 19 بعثة سلام في أوروبا و14 بعثة سلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5 بعثات سلام في آسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى 3 بعثات سلام في الأمريكتين.

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