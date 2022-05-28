الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال السويسري

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران في غياب السفير كراعي للمصالح الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيان "استمرارا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لرفع الحجز عن شحنة السفينة التابعة لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مياه اليونان، والذي يتم بضغط وتدخل الإدارة الأمريكية، جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران في غياب السفير من قبل المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية".

وأضافت جرى خلال اللقاء إبلاغ القائم بأعمال السفارة السويسرية قلق واحتجاج إيران الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأمريكية.

وأكد أنه تم التأكيد على الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها.

بدوره أعلن القائم بالأعمال السويسري أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أسرع وقت ممكن.