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إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين.. وأثينا تتهم طهران بالقرصنة

27
MAY
2022
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بعد وقت قصير من تلويح طهران بمعاقبة أثينا، رداً على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب اليونان الأسبوع الماضي ومصادرة شحنتها، أكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية.

وهدد الحرس الثوري بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.
من جانبه، ذكر موقع لويد ليست لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، ولاحقاً تم قطرها نحو ميناء بندر عباس، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة نفط من ميناء البصرة العراقي إلى الولايات المتحدة.
كما قال إن الناقلة ذاتها تحمل 24 شخصا من اليونان والفلبين. فيما ذكرت مواقع شحن أن الناقلتين تحملان طاقما من 49 شخصا.
بدوره، كشف موقع تانكرز تراكرز الذي يتتبع حركة السفن، أن الناقلتين تحملان نفطا من العراق وقطر، مضيفاً "نتوقع رسو ناقلتي النفط اليونانيتين في بندر عباس".
كذلك، كشفت مصادر أن الحرس الثوري استخدم مروحية للسيطرة على الناقلة اليونانية (دلتا بوسيدون).
في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إيران الجمعة بممارسة القرصنة، وقدمت احتجاجا رسميا للسفير الإيراني لدى أثينا، بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته "احتجازا عنيفا" لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج العربي.

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