A + A -

افردت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في عددها الصادر اليوم تقريرًا عن خفايا الوساطة التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لإطلاق 6 أميركيين محتجزين أو مفقودين في سوريا وفي طليعتهم الصحافي أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ العام 2012.

وكشف اللواء إبراهيم لمراسلي الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة تريد مساعدته لتحرير الأميركيين في سوريا.

وأشار إلى أنه التقى هذا الأسبوع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة السبل التي يمكنه من خلالها المساعدة في تأمين إطلاق المحتجزين أو مفقودين في سوريا.

وكان تلقى دعوة إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر للبحث في قضية الأميركيين المفقودين بعد أيام معدودة من لقاء جمع الرئيس بايدن بوالدي أوستن تايس.

وردًا على سؤال، قال إبراهيم إنه التقى ديبرا تايس هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه مر وقت طويل على ظهور أي معلومة موثوقة حول مصير أوستن تايس.

وأكد للجميع أن تايس لن تستسلم مطلقًا، قائلًا: “أنا بجانبها في هذه المسألة. نريد إغلاق هذا الملف، الكل تواق لتحقيق ذلك”.