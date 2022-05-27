living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللواء إبراهيم لـ”واشنطن بوست”: الأميركيون يريدون مساعدتنا لإعادة مواطنيهم المفقودين

27
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افردت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في عددها الصادر اليوم تقريرًا عن خفايا الوساطة التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لإطلاق 6 أميركيين محتجزين أو مفقودين في سوريا وفي طليعتهم الصحافي أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ العام 2012.

وكشف اللواء إبراهيم لمراسلي الصحيفة الأميركية أن الولايات المتحدة تريد مساعدته لتحرير الأميركيين في سوريا.

وأشار إلى أنه التقى هذا الأسبوع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمناقشة السبل التي يمكنه من خلالها المساعدة في تأمين إطلاق المحتجزين أو مفقودين في سوريا.

وكان تلقى دعوة إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر للبحث في قضية الأميركيين المفقودين بعد أيام معدودة من لقاء جمع الرئيس بايدن بوالدي أوستن تايس.

وردًا على سؤال، قال إبراهيم إنه التقى ديبرا تايس هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه مر وقت طويل على ظهور أي معلومة موثوقة حول مصير أوستن تايس.

وأكد للجميع أن تايس لن تستسلم مطلقًا، قائلًا: “أنا بجانبها في هذه المسألة. نريد إغلاق هذا الملف، الكل تواق لتحقيق ذلك”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout