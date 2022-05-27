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نيويورك تايمز: هجوم بطائرة مسيرة استهدف موقع بارشين العسكري الإيراني

27
MAY
2022
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استهدفت طائرات مسيرة موقع بارشين العسكري الإيران، حيث تطور طهران تكنولوجيا الصواريخ النووية والطائرات المسيرة وفقًا لثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

موضوع يهمك?في حادث غامض قرب طهران، لقي مهندس حتفه وأصيب موظف آخر بمنطقة بارشين التي تضم مجمعاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع، وتقع...حادث غامض في موقع عسكري قرب طهران.. ومقتل مهندس حادث غامض في موقع عسكري قرب طهران.. ومقتل مهندس الحدث
وضربت طائرات "درون" مساء الأربعاء، موقع المجمع شديد الحساسية، على بعد 37 ميلا جنوب شرق العاصمة، بحسب المصادر الإيرانية، التي لم يسمح لها بالحديث علنا.

كما أوضحوا أن الطائرات المسيرة انفجرت في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية، مما أسفر عن مقتل مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة شخص آخر.

الجهة مجهولة
إلى ذلك، رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق لكن مسؤول أميركي أكد أن طائرات مسيرة هاجمت بارشين لكنه لم يذكر الجهة التي تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

فيما قالت مصادر إيرانية مطلعة على الهجوم إن هجوم الطائرات المسيرة الأربعاء، انطلق من داخل إيران، على مقربة من قاعدة بارشين العسكرية حيث الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجوم لديها مدى طيران قصير، وبارشين بعيدة من حدود إيران.

هذا ويعتبر استهداف منشأة أبحاث الطائرات بدون طيار في بارشين نمطا من محاولة إسرائيل مواجهة قدرات إيران المتنامية للطائرات بدون طيار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل عناصر داخل إيران لتنفيذ هجمات.

فقبل أيام قليلة أعلن عن مقتل عقيد في الحرس الثوري بالرصاص صياد خدائي في طهران الأحد الماضي، وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها وراء مقتله، بحسب مسؤول استخباراتي.

وقال المسؤول إن الإسرائيليين قصدوا أن يكون ذلك بمثابة تحذير لإيران لوقف استهداف المواطنين الإسرائيليين في الخارج.

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