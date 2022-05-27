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مستثمرو "تويتر" يرفعون دعوى قضائية ضد ماسك بسبب التلاعب بالأسهم

27
MAY
2022
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رفع مستثمرو شركة "تويتر" دعوى قضائية ضد الملياردير، إيلون ماسك، بسبب "تلاعبه بسعر سهم الشركة وتخفيض سعره، قبيل تقديم عرض استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي بقيمة 44 مليار دولار.

وقال المستثمرون إن ماسك وفر على نفسه 156 مليون دولار من خلال عدم الإفصاح عن أنه اشترى أكثر من 5٪ من مجموع أسهم "تويتر" بحلول 14 مارس، وطلبوا الحصول على شهادة فئة، وأن يحصلوا على مبلغ غير محدد من التعويضات العقابية والتعويضية.

كما أطلقوا على "تويتر" اسم المدعى عليه، قائلين إن الشركة ملزمة بالتحقيق في سلوك ماسك، على الرغم من أنهم لا يسعون للحصول على تعويضات من الشركة، مشيرين إلى أن ماسك واصل شراء الأسهم بعد ذلك، وكشف في نهاية المطاف في أوائل أبريل أنه يمتلك 9.2٪ من أسهم الشركة.

وقال المستثمرون: "من خلال تأخير الإفصاح عن حصته في تويتر، انخرط ماسك في التلاعب بالسوق واشترى أسهم تويتر بسعر منخفض بشكل مصطنع"، معتبرين أن الانخفاض الأخير في سعر سهم شركة "تسيلا" العائدة للملياردير قد وضع قدرة ماسك على تمويل استحواذه على "تويتر" في "خطر كبير"، لأنه تعهد بأسهمه في تسيلا كضمان لتأمين القروض التي يحتاجها لشراء شركة تويتر.

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