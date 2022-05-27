بعد مجزرة المدرسة الأميركية.. ماذا حصل في كندا؟

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قُتل رجل مسلّح على يد الشرطة، كان يتجوّل بالقرب من مدرسة في مدينة تورونتو الكندية، وذلك بعد يومين من مقتل 19 طفلاً ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأميركية.



وتلقّت الشرطة الكندية وفق ما أعلنت، بلاغات من شهود عيان حول وجود رجل يتجول ببندقيته في أحد أحياء شرقي تورونتو، حيث قررت فرض إغلاق عام على المدارس القريبة من المكان قبل أن يتدخّل عناصرها لتوقيف المشتبه به.



وقال جيمس رامير، قائد شرطة المدينة خلال مؤتمر صحافي: إنّ "الشرطة واجهت هذا الشخص"، موضحًا أنّ المشتبه به "مات" بعد إطلاق النار عليه، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



بدورها، أشارت شرطة تورونتو عبر "تويتر"، إلى أن المشتبه به شاب عشريني كان يعتمر قبعة بيضاء ويرتدي معطفًا طويلاً.



وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق على الموقع نفسه، أنها أطلقت النار على المشتبه به مما أدى لإصابته، وفق "رويترز".