قلبه لم يتحمل.. زوج معلمة قتلت في "مجزرة" تكساس يتوفى حزناً عليها

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أعلنت عائلة المعلمة إيرما غارسيا التي قتلت بإطلاق نار نفذه مراهق على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، أن زوجها توفي حزناً عليها وذلك بعد مرور يومين على وقوع المجزرة.

وغارسيا كانت معلمة الصف الرابع وقتلت وهي تحمي الطلاب من القاتل في مدرسة تكساس والتي قتل فيها مراهق 19 تلميذا صغيرا وبالغين اثنين.



فقد كتب أحد اقربائها على تويتر والذي عرّف عن نفسه على أنه ابن شقيق غارسيا أمس الخميس "مفجع للغاية واقولها بحزن عميق لقد توفي زوج تيا إيرما بسبب الحزن". "أنا حقاً في حيرة ولا توجد كلمات تعبر ما نشعر به جميعاً، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية.