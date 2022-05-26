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غوتيريس ضحية هجوم إلكتروني!

26
MAY
2022
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حذرت الأمانة العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في رسالة إلى الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193، من رسائل يزعم أن أمينها العام أنطونيو غوتيريس أرسلها إلى ممثليها في إطار هجوم إلكتروني، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وإذ تحدثت عن “سلسلة من حوادث أمن معلوماتي”، أشارت هذه الرسالة المؤرخة الثلاثاء وحصلت عليها وكالة “فرانس برس” الخميس، إلى أن العديد من المسؤولين الدبلوماسيين “تلقوا رسائل غير مرغوب فيها يزعمون أنها من الأمين العام”.

وتبلغ هذه الرسائل من تسلموها بأن أنطونيو غوتيريس يحاول الاتصال بهم عبر “رقمه الشخصي”.

وهذا الرقم غير مرتبط بالأمم المتحدة، والأمانة ليست الجهة المرسلة للرسائل، كما أوضحت الأمانة العامة ، مذكرة بأن “تواصل الأمين العام للأمم المتحدة مع الدول الأعضاء يتبع بروتوكولا لم يتم تحديده”.

وأشارت إلى أن “الرسائل الاحتيالية أرسلت من أرقام أميركية وأن السلطات الأميركية أبلغت بهذه الوقائع التي حصلت هذا الأسبوع”.

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