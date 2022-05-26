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ملياردير أميركي “كبير” يحذر من حرب عالمية ثالثة

26
MAY
2022
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حذر الملياردير جورج سوروس من أن الصراع الروسي الأوكراني، ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة، مضيفا أن أفضل طريقة للحفاظ على الحضارة الحرة هي إلحاق الغرب الهزيمة بقوات الرئيس فلاديمير بوتن.

ووصف سوروس، 91 عاما، مدير صناديق تحوط اكتسب شهرة من خلال المراهنة على الجنيه الإسترليني في عام 1992، العمليات العسكرية في أوكرانيا كجزء من صراع أوسع بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة مثل الصين وروسيا.

أكد سوروس في مؤتمر دافوس وفقا لنص خطابه الصادر عن مكتبه “ربما كان الغزو بداية الحرب العالمية الثالثة وقد لا تفلت حضارتنا من ذلك”.
وقال إن “الطريقة الأفضل وربما الوحيدة للحفاظ على حضارتنا هي هزيمة بوتن في أسرع وقت ممكن. هذه خلاصة القول”.

وأضاف إن بوتن، الذي قال إن “العملية الخاصة” في أوكرانيا ستخطط وتحقق جميع أهداف الكرملين، يعتقد الآن أن الغزو كان خطأ ومستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار.
وأوضح سوروس أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن بإمكان بوتن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يمثل حاليا حوالي 40% من احتياجات أوروبا، “وهو أمر صعب حقا”.

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