living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا أطلق الرصاص على جدته... "معلومات جديدة" عن قاتل تلاميذ تكساس

26
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قاتل المعلمتين و19 طفلاً من تلاميذ مدرسة في بلدة Uvalde بتكساس، قبل أن يرديه عنصر من حرس الحدود قتيلاً بالرصاص ظهر الثلاثاء الماضي، كان انطوائياً وغريب الأطوار إلى درجة أنه شوّه وجهه بالسكين في إحدى المرات "فقط ليتسلى"، وفقاً لما ذكر أحد أصدقائه للمحققين الذين علموا عن Salvador Ramos الأغرب أيضاً، وهو سبب إقدامه على رمي جدته Celia Gonzales بالرصاص، قبل توجهه إلى حيث ارتكب ثاني أكبر مقتلة مدرسية بتاريخ أميركا.


راموس "الخالي ماضيه من أي جنائيات، تخلى عن والدته منذ شهرين، ربما بسبب إلغائها لخدمة Wi-Fi بالبيت، وأقام مع جدته" بحسب ما نقلت شبكة NBC التلفزيونية الأميركية عن شريك والدته Juan Alvarez البالغ 62 عاماً. أما الجدة، فقد اتضح أنها لم تكن بين قتلاه، بعكس ما نقلته "العربية.نت" أمس عن وسائل إعلام أميركية عدة، نقلت عن حاكم تكساس أنه قتلها، بل أصيبت بجروح من طلقات مرت على وجهها بطريقة لم تكن قاتلة، فنقلوها جواً إلى مستشفى تخضع فيه حالياً للعلاج، بحالة حرجة بعض الشيء.


وكان حاكم تكساس Greg Abbott ذكر في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، أن الجدة البالغة 66 عاماً، كانت بين القتلى، من دون أن تكون لديه معلومات وقتها عن سبب إطلاق حفيدها النار عليها، لذلك اكتفى بعبارة: "إن أي شخص يطلق النار على وجه جدته لا بد أن يكون بقلبه شر" لينهي الحديث عن الجدة التي لو قال عن حفيدها "بعقله علة" بدلاً من "بقلبه شر" لأصاب الهدف أكثر.


السبب أن سلفادور راموس أطلق النار على جدته لانزعاجه من رؤيتها تدقق بفاتورة التليفون، بحسب ما قال جده Ronald Reyes البالغ 74 سنة لشبكة ABC News التلفزيونية الأميركية، مضيفاً أن "الفاتورة كانت خالية من أي شأن جدي، ولما سقطت الجدة أرضاً وظن أنه قتلها، ارتدى درعاً واقياً وتمنطق بإحدى بندقيتين طراز AR-15 نصف آلية، اشتراهما حين أصبح بعمر 18 قبل أسبوع، ومعهما اشترى ذخيرة من 375 طلقة".


ومن بيت الجدة في البلدة، قاد راموس سيارة "بيك آب" إلى مدرسة Robb Elementary الابتدائية، وفي غرفة أحد الصفوف استفرد بالأطفال والمعلمتين وبدأ يستهدفهم بالرصاص، إلى أن أقبلت دورية من حرس الحدود، تبادل أفرادها إطلاق النار معه حتى نال منه أحدهم، بعد أن تسبب أيضاً بجرح 17 آخرين، بينهم 15 طفلاً أصولهم أميركية لاتينية كالقتلى من ضحاياه، ومعظمهم خرج أمس الأربعاء بالذات من المستشفى، طبقاً للوارد بالإعلام الأميركي المحلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout