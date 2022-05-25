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بريطانيا تصك أكبر عملة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة

25
MAY
2022
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أنتجت دار صك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق، للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوغراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق صك العملة، وهي من الذهب الخالص، ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة، وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار صك العملة الملكية: "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان الأربعاء، إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

كما أصدرت دار صك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا، للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

 

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