الطاقة الذرية: "نمر بمنعطف «شديد الصعوبة» مع إيران"

A + A -

قال رافاييل غروسي، مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، اليوم (الأربعاء)، إن المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عُثر عليها في موقع يبدو قديماً لكن لم يعلن عنه، تمر «بمنعطف شديد الصعوبة».

ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في 6 يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر غروسي خلال جلسة نقاش في «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي» أنه يأمل أن يُستغل الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.

وكان غروسي قد أعرب في بداية الشهر الحالي عن «قلقه الشديد» إزاء عدم تعاون إيران في توقيت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي.

والمحادثات بين القوى الكبرى وإيران متوقفة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، علماً بأن المفاوضين يسعون من خلالها إلى إحياء الاتفاق التاريخي الذي مكن من كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات