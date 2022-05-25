تركيا: توطيد العلاقات مع إسرائيل سيصب في مصلحة الفلسطينيين

A + A -

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء خلال زيارة هي الأولى لمسؤول تركي رفيع منذ 15 عاما إلى إسرائيل، أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والدولة العبرية سيصب في مصلحة الفلسطينيين وسيساعدهم.



والتقى الوزير التركي في القدس نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في خطوة تهدف إلى تسوية العلاقات.





وكان تشاوش أوغلو قد التقى الثلاثاء بمسؤولين فلسطينيين في رام الله.





وأكد الوزيران أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت في النمو والتطور رغم سنوات من التوتر.





وقال لبيد "لن نتحايل على أنفسنا ونقول أن علاقتنا لم تشهد تقلبات".





وأضاف "لكن حتى عندما كانت العلاقات السياسية متوترة، كان التعاون الاقتصادي بين بلدينا في نمو مستمر".