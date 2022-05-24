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أمير قطر يبحث مع ملكة بريطانيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

24
MAY
2022
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حول سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما.
جاء هذا خلال لقاء جمعهما في قلعة ويندسور بالعاصمة البريطانية لندن، وفق بيان للديوان الأميري القطري.
وتناول الجانبان خلال الاجتماع "علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وآفاق تعزيزها
كما تبادل أمير قطر مع ملكة بريطانيا الآراء حول مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أمير قطر إلى العاصمة البريطانية في إطار جولة أوروبية بدأها منتصف الشهر الحالي تضم سلوفينيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا

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