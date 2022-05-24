أمريكا تحذر تركيا من شن عملية عسكرية في سوريا: تعرض قواتنا والمنطقة للخطر

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم التركي المحتمل في شمال سوريا سيعرض الاستقرار الإقليمي وكذلك القوات الأمريكية للخطر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن القوات المسلحة التركية ستبدأ عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد قريبا.

من جانبه قال برايس في إفادة صحفية اليوم: "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير والمناقشات حول الزيادة المحتملة للنشاط العسكري في شمال سوريا، لا سيما تأثيرها على السكان المدنيين هناك

وأضاف: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان لكلا الجانبين الحفاظ على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها، والتي عملت على تعزيز الاستقرار في سوريا والعمل من أجل حل سياسي لهذا الصراع".

وتابع: "نتوقع أن تلتزم تركيا بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بما في ذلك وقف العمليات الهجومية في شمال شرق سوريا". تشن تركيا حاليا عملية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وختم متحدث الخارجية الأمريكية حديثه بالقول: "نحن ندرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة على الحدود الجنوبية للبلاد، لكن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعرض القوات الأمريكية ضمن التحالف ضد داعش للخطر"