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صرح بيير ليلوش، المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تجر أوروبا إلى هاوية يستحيل الخروج منها.

وقال ليلوش في حديث لصحيفة "Valeurs Actuelles": إن ما يحدث هو معركة بين روسيا والناتو... ويمكننا أن نقع في أي لحظة في هاوية رهيبة لن نتمكن نحن الأوروبيون من الخروج منها".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي يحاول حاليا جعل النزاع في بلاده نزاعا دوليا، مشيرا إلى أن القيادة الأمريكية تتصرف في الوضع الحالي بخطورة بالغة، وهو أمر لا يمكن أن يكون مشجعا للأشخاص الذين يعيشون بين القوتين العظميين أي بين روسيا والولايات المتحدة.

وعبر عن اعتقاده بأننا "نشهد حاليا نهاية للوهم العظيم. فلم تنته الحرب الباردة منذ 30 عاما. وعدنا إليها، ولكن مع سياسات القوة التقليدية للقرنين التاسع عشر والعشرين، أي بأسلحة واتصالات العالم الجديد. اكتشف الأوروبيون الذين طالما توجهوا نحو مستقبل ما بعد القومي في إطار الاتحاد الأوروبي، فجأة، أنهم لا يستحقون هذا المستقبل. إنها اليقظة العنيفة التي يختبرونها اليوم، ولا يمكنهم التحكم في أي شيء. وهم الذين يخاطرون بدفع الثمن الأعلى لهذه المرحلة الجديدة من الحرب الباردة".

المصدر: نوفوستي