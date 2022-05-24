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بايدن يؤكد: سياسة "الغموض الاستراتيجي" مع تايوان لم تتغير

24
MAY
2022
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتُبرت مؤشرا على وجود تغيّر.

ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ"لا".

وقال بايدن: "لم تتغيّر السياسة أبدا. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس"، حسبما نقلت "فرانس برس".

واعتبر الرئيس الأميركي، الاثنين، أن الصين "تلعب بالنار" بشأن تايوان، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستساعد في الدفاع عن تايوان أي غزو صيني".

وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة سترد عسكريا إذا غزت الصين تايوان. هذا التزام قطعناه على أنفسنا".

وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اليابان، المحطة الثانية من رحلته الهادفة إلى تعزيز الريادة الأميركية في آسيا، بمواجهة تصاعد نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وخلال زيارته لكوريا الجنوبية، كان بايدن قد تحدث عن "منافسة عالمية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، قائلا إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ "تشكل ساحة معركة رئيسية".

وردا على تصريحات بايدن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إنه "يتعين على الولايات المتحدة عدم الدفاع عن استقلال تايوان"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف في إفادة صحفية، أنه "لا مجال للتهاون أو تقديم تنازلات في أمور تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها".

وشدد على أن بكين "مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يتعلق بتايوان. لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين".

 

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