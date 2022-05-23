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هولندا تطالب المفوضية الأوروبية بتوضيحات بشأن دفع ثمن الغاز الروسي

23
MAY
2022
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طلب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته من المفوضية الأوروبية توضيح توصياتها بشأن دفع ثمن الغاز الروسي، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية “غير دقيقة” في إرشاداتها.

وحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرغ”، أصدرت المفوضية الأوروبية عدة إرشادات لتوضيح المشكلة، لكنها لم تحدد كتابيا ما إذا كان الحساب بالروبل الروسي لا يتعارض مع عقوباتها.

وقال روتي: “المفوضية الأوروبية ليست دقيقة، هذه هي المشكلة. طلبت هولندا توضيحا بشأن هذا الجزء من الإرشادات”.

ووفقا له، لحين اتضاح الأمور، فإن السلطات الهولندية تبلغ الشركات بأنه من الأفضل اتخاذ الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للمفوضية الأوروبية، إريك مامير، إن الاتحاد الأوروبي لم يغير توصياته بشأن مدفوعات الغاز الروسي، ويجب أن تكون الحسابات وعمليات الدفع بالعملة المحددة في العقد. لافتا إلى ان الدفعات يجب أن يتبعها إقرار بأن الالتزام بالدفع قد تم.

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