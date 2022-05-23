“ستارباكس” للمقاهي تنسحب من روسيا

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أعلنت سلسلة “ستارباكس” للمقاهي، اليوم الاثنين، أنها ستوقف عملياتها في روسيا، ما يعني إغلاق 130 مقهى لها في البلاد.

وقالت السلسلة، إنها “ستغادر روسيا ولن يعود لعلامتها التجارية تواجد في السوق الروسية”، وأشارت السلسلة إلى أنها ستواصل تقديم الدعم للموظفين في روسيا، بما في ذلك راتب لمدة 6 أشهر والمساعدة في التوظيف في الشركات الجديدة.

وكانت السلسلة قد أعلنت في مارس الماضي تعليق الأنشطة في روسيا بعد أن أطلقت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

ويأتي قرار سلسلة “ستارباكس” للمقاهي بعد خطوة مشابهة قامت بها سلسلة “ماكدونالدز” الأسبوع الماضي، لكن في حالة “ماكدونالدز” تم بيعها لرجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار “ماكدونالدز” ولائحة طعام السلسلة.