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روسيا تزيد حجم التجارة مع بيلاروس بالروبل الروسي

23
MAY
2022
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن انتقال روسيا إلى العملات الوطنية في التجارة مع البلدان الأخرى، بما في ذلك بيلاروس، ساهم في ارتفاع سعر صرف الروبل.

وجاء تصريح الرئيس الروسي، خلال اجتماع عقده في منتجع سوتشي اليوم الاثنين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ولفت بوتين إلى أن حجم التجارة بالروبل الروسي بين روسيا وبيلاروس يشهد ارتفاعا.

وشدد على أن استخدام الروبل في التجارة بين موسكو ومينسك ليس بالأمر الجديد، إذ أن الطرفين يستخدمان العملات الوطنية في التجارة بينهما منذ فترة طويلة.

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، قال بوتين خلال الاجتماع، إن الاقتصاد الروسي يقاوم بثبات رغم كل الصعوبات.

وأضاف، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتطلب جهودا خاصة من الحكومة الروسية، ولهذه الجهود تأثير إيجابي، وقال بوتين: "بالطبع، كل شيء ليس سهلا. كل ما يحدث يتطلب اهتماما خاصا وجهودا من الكتلة الاقتصادية للحكومة، وبشكل عام، أود التأكيد على أن هذه الجهود لها تأثير إيجابي".

وأشار الرئيس الروسي إلى حقيقة أن هذه الجهود تنعكس بشكل إيجابي على مستوى التجارة بين روسيا وبيلاروس.

المصدر: تاس

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