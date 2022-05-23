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صرح نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيرميت، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد إدراكه الانهيار الحتمي لأوكرانيا، يتوجه الآن نحو منح شطرها الغربي إلى بولندا.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن توقيع اتفاقية مع بولندا، تسهل عبور الحدود، ووفقا له، لا ينبغي أن تكون هناك حدود أو حواجز بين البلدين، لأن الشعبين الأوكراني والبولندي لا تفصل بينهما أي حواجز عقلية.

إضافة إلى ذلك صرحت عضو البرلمان الأوكراني، أولغا سوفغيريا، بأن زيلينسكي أعلن عن تقديمه مشروع قانون إلى البرلمان بشأن الوضع الخاص للمواطنين البولنديين في أوكرانيا.

ويتابع شيرميت أن زيلينسكي، وقد أدرك تماما الانهيار الحتمي لأوكرانيا، لأن الجزء الجنوبي الشرقي قد ضاع تماما، وأفلت زمام السيطرة عليه، أصبح يتحرك بشكل محموم نحو النقل الفعلي لسيطرة الأراضي الأوكرانية الغربية إلى بولندا، والتي كانت تخطط لمدة طويلة لاحتلال هذه الأراضي.

اليوم، والحديث لشيرميت، “آن الأوان للكشف عن ذلك، تحت غطاء الاهتمام الوهمي بالشعب الأوكراني”.

في الوقت نفسه، حذر ميخائيل شيرميت القيادة البولندية من الأعمال المتهورة المتعلقة بمحاولة منع روسيا من استكمال نزع السلاح واجتثاث النازية من أوكرانيا، وقال إن بولندا، بكراهيتها للروس، ودعمها للنازيين الجدد في أوكرانيا، تعرض الاتحاد الأوروبي كله للخطر”.

المصدر: نوفوستي