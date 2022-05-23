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بعمر الـ82.. حققت حلمها وتخرجت من الجامعة

23
MAY
2022
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الأحلام لا تعرف المستحيل، هذا ما أثبتته امرأة في الثانية والثمانين من عمرها، نجحت في التخرج من الجامعة والحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، في ولاية ميريلاند الأميركية.

وحققت ماي بيل حلمها بالسير على المسرح لقبول شهادة التخرج من جامعة ميريلاند، بعد أن قررت العودة للدراسة في أواخر السبعينيات من عمرها.

وحظيت بيل بمسيرة مهنية طويلة كممرضة، لكنها قررت العودة إلى الجامعة لدراسة إدارة الأعمال، كوسيلة لمساعدتها في تنمية أعمالها الخاصة بمجال تنظيم الفعاليات.

وعن السبب الذي دفعها للعمل في مجال تنظيم الفعاليات بعد المسيرة الطويلة بالتمريض، قالت ماي لمحطة "WJLATV" التابعة لشبكة "إيه بي سي" نيوز الأميركية، إنها "حظيت بالكثير من الدعم والثناء على جهودها في تنظيم الفعاليات، أثناء عملها في مراكز وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للرعاية الطبية".

وتابعت: "اعتقد المشرفون أن لدي شيئا مميزا. عندما كنت أعمل في مراكز خدمات الصحة قمت بتنظيم بعض الأحداث الكبيرة وقد أعجب الجميع بها، لذلك بدأت في تنسيق مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم".

يذكر أن بيل نالت الشهادة، الأربعاء، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ82.

 

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