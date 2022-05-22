اغتيال ضابط في الحرس الثوري الإيراني

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أعلن حرس الثورة الإيراني، اليوم الأحد، اغتيال الضابط في الحرس حسن صياد خداياري في العاصمة طهران.

وأضاف حرس الثورة في بيانٍ له أنّ "العملية الإرهابية نفذها أعداء الثورة وأتباع الاستكبار العالمي".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، باغتيال شخصية عسكرية في أحد شوارع طهران بإطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تلاحق المهاجمين.

وذكرت الوكالة بأنّ عملية الاغتيال نفذها شخصان يركبان دراجة نارية في شارع "مجاهدي الإسلام" في طهران.

ونقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله: "الحادث وقع قرابة الساعة الـ 4 مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية قرب منزل الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله".