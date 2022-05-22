الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

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قامت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد باستدعاء السفير الأمريكي وأبلغته استياءها من بيان أصدرته السفارة قبيل انطلاق تجمع سياسي في إسطنبول أمس السبت.

ودعت السفارة الأمريكية في أنقرة، في بيانها المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، بدعوى “استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة”.

وردا على البيان الأمريكي، أوصت الخارجية التركية، اليوم الأحد، مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم.

وأشارت الخارجية في بيان إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات، رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات.

وأوصت الخارجية مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار احتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي تصعب السيطرة عليها.

“الأناضول”