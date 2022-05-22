5 قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب شرق فرنسا

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قضى خمسة أشخاص، أربعة منهم من العائلة نفسها، في تحطم طائرة سياحية، اليوم (السبت)، في جبال الألب الفرنسية، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ.



ووقع الحادث بعد الظهر بعيد إقلاع الطائرة من مطار فيرسود قرب مدينة غرونوبل في جنوب شرق فرنسا، أثناء قيامها برحلة مدّتها نصف ساعة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



وأبلغ شهود عيان أجهزة الطوارئ بالحادث. وعثرت فرق الإنقاذ على جثث أربعة أشخاص وطفل داخل حطام الطائرة المتفحّم.



ونُشر نحو 60 عنصر إطفاء في موقع الحادث لإخماد النيران. وأمر مدعو غرونوبل بفتح تحقيق في الحادث، وفق مسؤولين محليين.