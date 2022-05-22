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إيران تنفي حديث لخامنئي عن حلول وسط في الملف النووي

22
MAY
2022
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نقلت قناة "إيران إنترناشيونال"، السبت، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفيه أن يكون المرشد آية الله خامنئي قد تحدث عن أي شيء يتعلق بحلول وسط بشأن الملف النووي.

وقال المتحدث إن الرواية القطرية بشأن اللقاء مع خامنئي "خطأ تماما" وتبدو "جزءا من حملة دعائية"، مشيرا إلى أن خامنئي لم يقل أي شيء عن تسوية.

وأضاف المتحدث أن خامنئي أخبر أمير قطر أن الأميركيين "يعرفون ما يجب فعله لجعل مفاوضات فيينا مثمرة".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات من مقابلة لوزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ونسبت له أن "القيادة الإيرانية أخبرتنا أنها مستعدة لحل وسط".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري أن "التوصل إلى حل في هذا الشأن سيدعم الاستقرار في الخليج، وسيساعد ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إنه بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخطوات التالية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية.

وأضاف بوريل عبر حسابه على تويتر: "من المهم أن نمضي قدما. فكلما طال انتظارنا زادت صعوبة اختتام المفاوضات" النووية.

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