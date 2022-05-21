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"غازوم": موسكو أوقفت إمدادات الغاز إلى فنلندا

21
MAY
2022
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اعلنت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا السبت بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

وأفادت الشركة في بيان "امدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت" مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر الذي يربط فنلندا باستونيا.

وكانت المجموعة الفنلندية قالت الجمعة إنها تبلغت من شركة غازبروم الروسية العملاقة أنها ستوقف امدادات الغاز السبت.

ويشكل الغاز 8 % فقط من الطاقة المستهلكة في فنلندا إلا ان غالبية هذه الكمية في البلد الواقع في شمال أوروبا، مصدرها روسيا. لكن غازوم أكدت أنها ستتمكن من الحصول على الغاز من مزودين آخرين وأنها ستواصل نشاطاتها "بشكل طبيعي".

وكشفت فنلندا الجمعة عن خطط للاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء المقبل معلنة انها استأجرت مع جارتها استونيا لمدة عشر سنوات محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.

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