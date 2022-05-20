وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب في الإمارات

A + A -

توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب الجمعة عن 88 عاما في مستشفى في الإمارات إثر صراع مع المرض، مما أثار حزنا عبر عنه كثيرون في العراق والبلدان العربية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وفارق الشاعر الحياة في “مستشفى الشارقة التعليمي” في الإمارات”، وفق ما أكد المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية.

وقد اشتهر النواب الذي ولد في بغداد في الأول من كانون الثاني 1934، وتخرج من كلية الآداب في جامعة بغداد، بقصائده الثورية والمثيرة للجدل، بعدما أمضى اعواما في السجن والغربة.

ونعى الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة عبر “تويتر” الشاعر النواب قائلا: “يبقى حيا في ذاكرة الشعب من زرع مواقفه السياسية والوجدانية بصدق”.

وأضاف “هو حي في ذهن كل من ترنم بقصائده الخالدات”.