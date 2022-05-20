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لمساعدة أوكرانيا... أميركا "ستلجأ" إلى الصين

20
MAY
2022
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صرّح السيناتور الجمهوري الأميركي راند بول بأنّ, "الولايات المتحدة ستضطر إلى اقتراض أموال من الصين لمنح أوكرانيا حزمة مساعدات قياسية بقيمة 40 مليار دولار".

وفي مقابلةٍ مع شبكة "BREITBART" الأميركية، كشف بول أنّ "الأموال الضرورية للوفاء بالالتزامات الموعودة لكييف غير متوفرة في الميزانية الأميركية"، قائلاً: "من المهم معرفة أنّه لا توجد أموال لدينا لإرسالها، وعلينا الاقتراض من الصين لإرسال أموال إلى أوكرانيا".

وأضاف, "أعتقد أنّ معظم الناس يفهمون ذلك نوعاً ما، وسيقول العديد من الجمهوريين أنّه أمرٌ غير مبرر عندما يكون الموضوع متعلقاً ببرنامج اجتماعي جديد، ولكن إذا كانت المساعدة عسكرية لبلد ما، فيمكنهم اقتراض الأموال، ويصبح الاقتراض مبرراً".

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، بالأغلبية، لمصلحة تمرير مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية - أمنية واقتصادية إلى أوكرانيا، قيمتها 40 مليار دولار، بعد أن تم تمريره، في وقت سابق من هذا الشهر، في مجلس النواب.

وينصّ مشروع القانون على تخصيص 20 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية من أجل إنفاقها على مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل تقديم معدات عسكرية، ويخصص نحو 9 مليارات دولار مساعدات اقتصادية، ويمنح أكثر من 4 مليارات دولار مساعدات إنسانية، و4 مليارات دولار أخرى كتمويل عسكري أجنبي عبر وزارة الخارجية الأميركية.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل التصديق عليه وإنفاذه. وحثّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون المشرعين على الإسراع في المشروع، محذرين من أنّ "الموارد المالية لمساعدة كييف ستنفد بحلول 19 أيار".

وكبح السيناتو الجمهوري راند بول مشروع القانون، وطالب بمزيد من السيطرة على الإنفاق، إلا أنّه لم يتم إدخال تعديله، وجرى التحايل على الاعتراضات، بحسب وسائل إعلام أميركية، بسبب الخطوات الإجرائية الخاصة التي اتخذها زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر.

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