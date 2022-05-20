بيسكوف: روسيا لن تورد الغاز لأحد مجاناً

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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده لن تقوم بتوريد غازها الطبيعي إلى أي أحد مجاناً فيما قالت فنلندا إنها تلقت إشعاراً من (غازبروم) بأن إمدادات الغاز إليها ستتوقف صباح غد السبت.

وتعليقاً على بيان لشركة الطاقة الفنلندية أشارت فيه إلى إمكانية قطع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا قال بيسكوف للصحفيين اليوم حسب وكالة نوفوستي “من الواضع أنه لن يقوم أحد بتوريد أي شيء مجاناً”.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا وتجميد بعض من احتياطياتها الدولية أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.