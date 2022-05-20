الإليزيه: الإعلان عن الحكومة الفرنسية اليوم

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روسيا اليوم - أفاد قصر الإليزيه، بأنه سيتم الإعلان عن الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، بعد ظهر اليوم.

وأضاف القصر الرئاسي، أنه بعد عدة أيام من الانتظار، سيتم الإعلان عن حكومة بورن الجديدة بعد ظهر اليوم، وسينعقد أول مجلس للوزراء لفترة خمس سنوات يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء.

ولدت إليزابيث بورن بباريس في 18 أبريل 1961، ووالدها من أصل يهودي روسي، قاوم خلال الحرب العالمية الثانية، وأم فرنسية، وهي مطلقة ولديها ابن.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الأمر استغرق 30 عاما حتى يتم تعيين امرأة مرة أخرى على رأس الحكومة في فرنسا، بعد إديت كريسون من عام 1991 إلى عام 1992 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا متيران.