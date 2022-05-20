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مفاجأة لجنود أوكرانيين أثناء حفر الخنادق

20
MAY
2022
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بينما كانت قوات الجيش الأوكراني تحفر خنادق في مدينة أوديسا تأهبا لهجوم روسي محتمل، عثر جنود بالصدفة على قطع أثرية عمرها مئات السنين.


واكتشف "اللواء 126" في الجيش الأوكراني المكلّف بالدفاع عن أوديسا، قطعا أثرية تعود للقرن الثالث الميلادي، بينما كان يشيّد تحصينات وخنادق دفاعا عن المدينة الساحلية التي تتعرض لصواريخ روسية.


وضمت القطع الأثرية التي عثر عليها جرارا كانت تستخدم في تخزين البضائع السائلة أو الجافة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال".


ويقول باحثون إن شكل الجرار الطويلة ذات العنق كان شائع الاستخدام في المستوطنات الرومانية واليونانية والبيزنطية القديمة.


وبحسب موقع "هيريتيج ديلي"، فإن هذه الجرار تعود إلى ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادي، عندما كانت أوديسا مستوطنة رومانية تعرف باسم "أوديسيس".


ونظرا لظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا، لم يتمكن علماء الآثار من توثيق موقع الاكتشاف، واكتفى "اللواء 126" بتسليم القطع للعاملين في متحف أوديسا.

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