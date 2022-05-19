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بسبب الكوارث والنزاعات.. رقم قياسي للنازحين في العالم

19
MAY
2022
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سكاي نيوز - سجل العام 2021 رقما قياسيا في أعداد النازحين داخليا، وذلك وفقا لدراسة أصدرتها منظمتان غير حكوميتان، يوم الخميس.
 
وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النروجي للاجئين، إلى أن النزاعات والكوارث الطبيعية، أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح داخل بلدانهم العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي.
 
ووفق الدراسة، بلغ عدد النازحين داخليا 59.1 مليونا عام 2021 نصفهم تقريبا تقل أعمارهم عن 18 عاما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
 
ويستمر هذا العدد الذي لا يشمل اللاجئين خارج بلدانهم الأصلية، في الارتفاع ويفترض أن يبلغ مستوى قياسيا في العام 2022 بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.
 
وهذه المرة الثانية التي يبلغ فيها عدد النازحين داخليا مستوى قياسيا في عشر سنوات، بعد العام 2020 الذي شهد عددا قياسيا من عمليات النزوح بسبب سلسلة من الكوارث الطبيعية.
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