مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار خلال حفل تخرج في ولاية تينيسي

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روسيا اليوم - لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار اندلع خلال حفل تخرج أمام مدرسة ثانوية في ولاية تينيسي الأمريكية.

وأطلق مسلح النار، خارج استاد في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجي مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم، بحسب مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون، إن إطلاق النار وقع أثناء مغادرة الطلاب وأهاليهم الحفل.

وتم إطلاق النار على الضحيتين بالقرب من ملعب التنس في الحرم الجامعي. وقالت السلطات إنه تم إعلان وفاة أحدهما في مكان الحادث، بينما نقل الثاني إلى المستشفى في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحيتين وليس معروفا ما إذا كانا من الطلاب أو الخريجين.

وقالت الشرطة في المؤتمر الصحفي، إن المشتبه به ما زال طليقا وينبغي اعتباره مسلحا وخطيرا.