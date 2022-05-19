living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكورونا

19
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
روسيا اليوم - حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، داعين إلى ضرورة استئناف تعزيز تدابير الحماية الشخصية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية.
 
خبراء أمريكيون يحذرون من تزايد حالات الإصابة بكوروناواشنطن قلقة من تفشي كورونا في كوريا الشمالية
وقال مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، ومستشار البيت الأبيض لجائحة كورونا، الطبيب أشيش جها، ومديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، في تقرير مشترك إن "ثلث الأمريكيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا، والتي قد تتسبب في دخولهم للمستشفيات".
 
وأوضح التقرير أن أعداد الإصابات تقترب من متوسط 100 ألف حالة يوميا، مشددا على أن "الوضع الحالي أقل خطورة من موسم انتشار أوميكرون، ولكن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة للاستجابة بفعالية في الأشهر المقبلة إذا لم يخصص الكونغرس مليارات الدولارت كمساعدات لمواجهة الجائحة".
 
ودعت والينسكي أولئك الذين يعيشون في مناطق ترتفع فيها أعداد الإصابات، إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، واتخاذ خطوات أخرى لحماية أنفسهم، مضيفة: "نظرا لأننا نشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة في أجزاء من الولايات المتحدة، فإننا نشجع الجميع على استخدام الأدوات المتاحة لمنع مزيد من العدوى والأمراض الشديدة، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وإجراء الاختبارات، والاستمرار بحملات التطعيم وتعزيزها".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout