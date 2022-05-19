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لحماية بايدن.. اليابان تستعين بـ 18000 شرطي ووحدة خاصة لـ"كبح الأشرار"

19
MAY
2022
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روسيا اليوم - ستنشر السلطات اليابانية 18000 شرطي لحراسة مختلف المرافق في طوكيو أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة بين يومي 22 - 24 مايو، وبمناسبة انعقاد قمة الحوار الأمني الرباعية.
 
وسيشارك في قمة الحوار الأمني الرباعية بطوكيو قادة كل من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.
 
وأفادت وكالة أنباء كيودو اليوم الخميس بأن السلطات ستولي اهتماما خاصا للتصدي للتهديدات الإرهابية المختلفة، بما في ذلك في مجال الأمن السيبراني، وقد أقيم لهذا الغرض مقر خاص لإدارة قوات الشرطة.
 
وأشير إلى أن الشرطة أقامت منذ يوم الخميس حواجز طرق في الشوارع المحيطة بالسفارة الأمريكية في طوكيو، ونصبت عوائق تجعل السيارات تتحرك بسرعات منخفضة، فيما تقوم الشرطة بإيقاف السيارات بشكل انتقائي والتحقق من وثائق السائقين.
 
إضافة إلى حماية أماكن إقامة القادة والسفارات والمؤسسات الرسمية، سيتم إيلاء اهتمام متزايد للمحطات والمطارات وغيرها من الأماكن المزدحمة.
 
كما جرت الاستعانة بوحدة خاصة لمنع ظهور طائرات من دون طيار لأشرار محتملين، ومن المفترض أن تفرض قيود مؤقتة على حركة المرور.
 
وكان جرى اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية المشددة أثناء زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اليابان في مايو 2019.
 
المصدر: تاس
روسيا اليوم
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