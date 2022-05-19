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بيونغيانغ تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة

19
MAY
2022
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كشفت تقارير كورية جنوبية عن استعدادات تجريها كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية، من دون أن تحدد موعدا زمنيا لهذه التجربة.

فقد قال نائب كوري جنوبي، نقلا عن معلومات من جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أنهت التحضيرات لإجراء تجربة نووية، مشيرا إلى أنها تنتظر الوقت المناسب لإجرائها.

وأوضح النائب ها تاي-كونغ، في تصريحات صحفية عشية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لسول أنه على الرغم من موجة الإصابات الأخيرة بـكوفيد-19 في كوريا الشمالية، فقد "انجزت (الأخيرة) التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها، بحسب ما أفادت فرانس برس.

ويأتي هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على تحذير أميركي من قيام كوريا الشمالية باختبار نووي أو صاروخي أثناء جولة بايدن الشرق آسيوية.

فقد قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن معلومات استخباراتية أميركية أظهرت أن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا أو صاروخيا أو كليهما قبل أو خلال أو بعد جولة آسيوية يقوم بها بايدن هذا الأسبوع وتشمل كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لرويترز.

وأضاف سوليفان في إفادة في البيت الأبيض "نستعد لكل الأحداث الطارئة المحتملة، بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز لدى وجودنا في كوريا أو اليابان".

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة كارين جان-بيير في إفادة للصحفيين إن مثل تلك الزيارة، التي سيقوم بها بايدن بين 20 و24 مايو الجاري، لم تعد ضمن الخطة.

وكان بايدن يبحث، حتى وقت قريب الأسبوع الماضي، زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح.

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