الكرملين للمواطنين الروس: هذه الحرب ستجعل حياتكم أفضل

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بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ووسط العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي أدت إلى إضعاف الاقتصاد وارتفاع الأسعار في الداخل، يصر الكرملين على أن حربه «ستجعل حياة المواطنين الروس أفضل».

وحسب صحيفة «ديلي بيست» الأميركية، فقد قال دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للمواطنين الروس أمس (الثلاثاء) خلال الماراثون التعليمي الاتحادي «نيو هورايزونز»: «نحن في الواقع نعيش الآن لحظة حقيقة ستحمي مصالحكم، وتجعل حياتكم أفضل وأكثر راحة وأكثر استقراراً».

وأضاف: «رئيسنا يعرف جيداً كيف يقود بلدنا. وبلدنا كلها تدعمه. ونحن واثقون من أننا سنفوز ونحقق جميع أهدافنا في هذه الحرب».

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وانسحبت مئات الشركات الدولية من البلاد.

وتغيّرت الحياة اليومية للروس بصورة كبيرة منذ بدء تطبيق هذه العقوبات، فقد انخفض الروبل بشدة، ما دفع الكثير من تجار التجزئة إلى رفع أسعارهم.

وكانت أسعار المواد الغذائية من بين أكبر الارتفاعات، وأصبحت بعض المتاجر تقيّد بيع المواد الغذائية الأساسية، بعد تقارير عن «عمليات تخزين».