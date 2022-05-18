عملية احتجاز رهائن في غرب إيران توقع 4 قتلى و7 جرحى

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قتل 4 أشخاص بينهم المهاجم وجرح 7 آخرون في عملية احتجاز رهائن في مقر مؤسسة تابعة للدولة في غرب إيران، وفق ما نسبت "وكالة الصحافة الفرنسية" الى الشرطة.



وقال قائد الشرطة المحلية في مدينة إيلام الجنرال دلاور القاصي مهر في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "رجلا يبلغ 37 عاما من مؤسسة المستضعفين في مدينة إيلام، دخل قاعة مسلحا برشاش "كلاشنيكوف" وقنبلتين".



وأوضح ان المهاجم "اتخذ أفرادا من المؤسسة رهائن وراح يطلق النار وفجر قنبلة مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم امرأتان وجرح 7".



وأشار إلى أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن أربعة من الجرحى "حالهم حرجة".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" إلى وجود "دوافع شخصية" لدى المهاجم الذي انتحر في الموقع. ونشرت الوكالة تسجيل فيديو يظهر عددا من الشرطيين ومسلحين بلباس مدني وعناصر في الهلال الأحمر الإيراني في محيط المبنى.



وسجلت الواقعة قرابة التاسعة صباحا داخل مؤسسة المستضعفين، إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في إيران.



وعلى مر السنين تحولت مؤسسة المستضعفين إلى تجمع ضخم مساهم في عدد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني بينها النفط والتعدين.