living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن قلقة من تفشي كورونا في كوريا الشمالية

18
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن قلقة بشأن تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وتدعم تقديم المساعدات الإنسانية إليها، بما في ذلك اللقاحات المضادة.
 
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، عندما سئل في الإفادة الصحفية اليومية أمس الثلاثاء، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم تقديم برنامج تبادل اللقاحات الدولي لمساعدة كوريا الشمالية: "لسوء الحظ، رفضت كوريا الشمالية حتى الآن جميع تبرعات اللقاح من وكالة كوفاكس".
 
وتابع برايس: "أقول إنه أمر مؤسف لأننا قلقون للغاية بشأن تفشي فيروس كورونا الواضح داخل كوريا الشمالية، وكيف يمكن أن يؤثر على الشعب الكوري الشمالي. وتواصل الولايات المتحدة دعم توفير اللقاحات لكوريا الشمالية".
 
وبدأت كوريا الشمالية في الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها الأسبوع الماضي، وقالت إنه تم تحديد أكثر من 1.48 مليون شخص مصاب بالحمى حتى يوم الاثنين الماضي، مع تسجيل 56 حالة وفاة.
 
واتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ بإهمال احتياجات شعبها، حيث قال: "هناك مفارقة كبيرة أخرى، أو ربما مأساة، وهو أنه مع استمرار كوريا الشمالية في رفض تبرعات اللقاح التي تشتد حاجتها إليها، فإنها تواصل استثمار مبالغ لا حصر لها في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية التي لا تخفف من محنة الشعب الكوري الشمالي".
 
وأضاف: "قيادة كوريا الشمالية تواصل إثراء نفسها والعناية بالمقربين من النظام، بينما يعاني شعب الشمال على ما يبدو الآن من عبء إضافي، وهو كوفيد".
 
وأجرت بيونغ يانغ 16 جولة من إطلاق الصواريخ هذا العام، بما في ذلك 7 جولات في شهر يناير وحده، وهو ما يمثل أكبر عدد من تجارب الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية في أي شهر واحد.
 
وذهب برايس إلى أن كوريا الشمالية قد تمضي قدما في إجراء تجربتها النووية المتوقعة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة نووية بدءا من هذا الشهر. وستكون تلك التجربة هي السابعة من نوعها.
 
وأجرت بيونغ يانغ آخر تجربة نووية لها في سبتمبر 2017.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout