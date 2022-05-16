ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف الأطلسي

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أعلن قصر الإليزيه اليوم (الاثنين) أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعم «بشكل تام» قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في هذا الصدد

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية يدعم بشكل تام القرار السيادي للسويد بالانضمام سريعاً إلى حلف شمال الأطلسي». وسبق لماكرون أن رحب بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 مايو (أيار)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون في ستوكهولم اليوم الاثنين اعتزامها التقدم بطلب لانضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك بعد أن أعربت كل الأحزاب تقريباً في وقت سابق من اليوم عن تأييدها لهذه الخطوة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي إن «الحكومة قررت إبلاغ حلف شمال الأطلسي برغبة السويد في أن تصبح عضواً في الحلف» مضيفة: «نغادر حقبة لكي ندخل حقبة جديدة».