"بوليتيكو": الولايات المتحدة تواجه "كابوسا" غير مسبوق

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قالت صحيفة بوليتيكو في مقال إن سلطات الولايات المتحدة تواجه "كابوس طاقة" بسبب ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحييد عواقب ارتفاع أسعار البنزين القياسية، بدأت البلاد في مواجهة أزمة تتعلق بأسعار الغاز المرتفعة للغاية أيضا.

وجاء في المقال: "ارتفعت تكلفة وقود أحفوري آخر مهم، وهو الغاز الطبيعي، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل شيء، من تدفئة المنزل والطهي إلى الأسمدة والمواد الكيميائية وأسعار الكهرباء بالجملة".

وخلصت "بوليتيكو" إلى أن ارتفاع أسعار الغاز سيعزز التضخم في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ورد أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة في 14 مايو، جددت مرة أخرى مستوياتها القياسية التاريخية، على الرغم من محاولات السلطات احتواء ارتفاعها.