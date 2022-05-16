living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع إصرارها على الناتو.. هل تتأهب فنلندا لخطوة عسكرية روسية؟

16
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على مدار سنوات، عملت فنلندا على تعزيز إمكانياتها الدفاعية والأمنية إلا أنها تشهد مؤخرا استعدادات داخلية مكثفة بالتوازي مع اعتزامها الانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما عدّه محللون "تحسبا لتوسّع رقعة الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد تهديدات صريحة من موسكو بخطوات انتقامية".
 
ووفق صحيفة "فايننشال تايمز" فإنه مع بداية حرب أوكرانيا عززت فنلندا مخزوناتها الاستراتيجية من الإمدادات لتلبي احتياجات فترة لا تقل عن 6 أشهر من جميع أنواع الوقود والحبوب الرئيسة، في حين عملت شركات الأدوية على تأمين مخزون يكفي من 3-10 أشهر من جميع الأدوية المستوردة.
 
كما بذلت الدولة، التي تملك أكبر حدود مع روسيا، جهودا حثيثة من أجل تعزيز قوة جيشها، وفي الوقت الحالي، فإن ما يقارب ثلث السكان البالغين في الدولة الاسكندنافية ضمن الجيش الاحتياطي، ما يعني أن فنلندا لديها أحد أكبر الجيوش في أوروبا مقارنة بحجمها، وكذلك تقدمت هلسنكي بطلب لشراء 64 طائرة من طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن، بتكلفة تزيد على 9 مليارات دولار.
 
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن فنلندا أنشأت أكثر من 500 مأوى تحت الأرض منحوتة في الأساس الصخري للعاصمة هلسنكي، قادرة على استيعاب 900 ألف شخص، لافتة إلى أن الملاجئ التي بدأ تدشينها منذ الستينيات لم يهتم الفنلنديون بها منذ عقود، وكانوا يستخدمونها كمخازن، لكن حرب أوكرانيا جعلتهم يفكرون في الاستعداد لأنفسهم وعائلاتهم.
 
وفنلندا دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، وتمتلك حدود مع روسيا بطول 1340 كيلومتراً، وتعرضت للغزو من قبل الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي واحدة من دول الاتحاد القلائل التي لم تُنه التجنيد الإجباري، أو تخفض الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة، بعدما وضعت الحرب الباردة أوزارها.
 
ومن شأن اعتزام فنلندا التقدم بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي، الذي أعلنت عنه الخميس الماضي، وطلب السويد التالي المتوقع، توسعة الحلف الذي استهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن منعه بالهجوم على أوكرانيا.
 
وترى موسكو في الحلف تهديدا استراتيجيا على نفوذها في المنطقة، وتُطالب بعدم اقترابه من حدودها، بينما يدافع الحلف عن سياسة الأبواب المفتوحة أمام انضمام الدول إليه، وسيادة تلك الدول على ذلك القرار.
 
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي، آرثر ليديكبرك، إن انضمام فنلندا سيكون له تأثير كبير على روسيا حيث يضاعف حجم الحدود البرية لروسيا مع الناتو، ويطوق موانئها على بحر البلطيق.
 
وأضاف ليديكبرك، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه رغم حياد فنلندا على مدار العقود الماضية إلا أنها لم تسلم من استفزازات روسية في المجالين الجوي والبحري كرسائل ردع حتى لا تفكر في الانحياز للمعسكر الغربي وهو ما قد يزداد في الفترة المقبلة.
 
فيما استبعد أن تكون التهديدات الانتقامية الروسية على غرار عمل عسكري في الوقت الحالي خاصة أنها واجهت عراقيل كثيرة في أوكرانيا ولن تغامر أن تدخل في معركة جديدة مع دولة أكثر استعدادا، فيما توقع أن تشهد الفترة المقبلة هجمات سيبرانية روسية ضد البنية التحتية الفنلندية، غير أنه أكد على أن فنلندا تملك أنظمة متطورة للغاية قادرة على مواجهة أي هجوم مماثل.
 
وأشار إلى أن فنلندا اعتادت العيش لعقود بجوار قوة معادية محتملة على حدودهم، وتمتلك جيشا قويا ومجهزا تجهيزا جيدا وأجرى تدريبات منتظمة مع دول بالناتو، وجيشها مدمج بشكل جيد بالفعل مع أنظمة الناتو العسكرية.
 
تهديدات روسية
 
وردا على إعلان هلسنكي نيتها الانضمام للناتو، حذرت الخارجية الروسية من أن ذلك سيلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الثنائية، مؤكدة أن "موسكو ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد".
 
كما اعتبر الكرملين أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي سيمثّل بالتأكيد تهديدا لروسيا، مشددا على أن توسع الناتو واقتراب الحلف من حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقراراً وأمناً.
 
وفي مكالمة هاتفية، السبت، أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أن قرار هلسنكي الانضمام إلى الناتو "خاطئ" ويمكن أن يكون له "تأثير سلبي" على العلاقات الروسية الفنلندية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout