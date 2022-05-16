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في أول مقابلة.. ميلانيا ترامب و"قنبلة" العودة للبيت الأبيض

16
MAY
2022
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في مقابلتها الأولى بعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، لمحت سيدة أميركا الأولى السابقة ميلانيا ترامب، إلى "عودة محتملة" للبيت الأبيض.

وقالت ميلانيا ترامب لشبكة فوكس في مقابلة بثت صباح الأحد: "أعتقد أننا حققنا الكثير في 4 سنوات من إدارة ترامب".

وقالت ميلانيا "لا تقل مستحيل" عندما سئلت عما إذا كان بإمكانها العيش في البيت الأبيض مرة أخرى.

وأفادت تقارير سابقة عن نية دونالد ترامب بالترشح لولاية ثانية، في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وناقشت ميلانيا ترامب واقعة عدم ظهورها على غلاف مجلة فوغ خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، وهو تقليد عمره عقود، تم استئنافه العام الماضي عندما وضعت المجلة السيدة الأولى جيل بايدن على غلافها.

وقالت: "إنهم منحازون ولديهم ميول إعجاب وكراهية، وهذا واضح جدا".

كما تطرقت ميلانيا ترامب لحالة الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، قائلة: "أعتقد أنه من المحزن رؤية ما يحدث، إذا نظرت بعمق في الأمر".

وقالت ميلانيا ترامب: "أعتقد أن الكثير من الناس يكافحون ويعانون وما يحدث في جميع أنحاء العالم أيضًا. لذلك من المحزن جدًا أن نرى ذلك وآمل أن يتغير بسرعة".

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