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كيم جونغ أون يتحدث عن "أكبر صدمة" في تاريخ كوريا الشمالية

14
MAY
2022
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قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن البلاد تواجه أكبر صدمة منذ تأسيس الجمهورية، وفق ما نقلت "روسيا ليوم" عن وكالة التلغراف المركزية (CTAC).

وبحسب وكالة الأنباء المركزية، قال جونغ أون : "في حين أن الوضع العالمي مع انتشار فيروس كورونا الجديد خطير، يمكن وصف انتشار هذا المرض الخبيث المعدي في بلادنا بأنه أكبر صدمة منذ بداية تأسيسها، لكننا سنكون قادرين على التغلب على الأزمة طالما نعتزم ذلك، وإذا لم نفقد التركيز على تنفيذ تدابير مكافحة الفيروسات، فسنحافظ على التنظيم والسيطرة، ونعزز مكافحة العدوى".
وتم عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم برئاسة كيم جونغ أون، اليوم السبت، وحضره ممثلو وزارة الصحة وهيئة الطوارئ، الذين قدموا تقارير عن الوضع مع انتشار المرض، من أجل التحقق من عمل نظام الطوارئ لمكافحة الأوبئة على أعلى مستوى والذي تم إطلاقه في البلاد.
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