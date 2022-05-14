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الدول العربية على موعد مع ظاهرة فلكية الأحد!

14
MAY
2022
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سيكون هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة فلكية تعرف بـ "البدر العملاق"، حيث ستتزين سماء الدول العربية يوم الأحد المقبل 15 أيار بأول بدر عملاق خلال 2022.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة السعودية إن "ظاهرة البدر العملاق التي سيراها الجميع في سماء الوطن العربي الأحد المقبل هي الأولى هذا العام، ونظرا لأن القمر البدر سيكون عملاقا، حيث سيكون القمر البدر لشهر شوال أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر".

والبدر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض).

ويقصد بذلك أن القمر يكون في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة القمر البدر يوم الأحد المقبل سيكون على مسافة 362,127 كيلومتر، وهو ما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

وتوضح فلكية جدة أن "القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكتسي لونا برتقاليا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الإثنين".

 

روسيا اليوم
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