إسرائيل: الاستقرار في لبنان يقوّي حزب الله

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علي حيدر-

أقرّت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه من الأهداف الاستراتيجية لحزب الله الذي «يقدّس الاستقرار» في بلاده، بما يمكّنه من الاستمرار في تعظيم قدراته والحفاظ على توازن الردع مع الدولة العبرية. وأشار الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات، العميد عميت ساعر، إلى أن الحزب يخوض حرب معادلات، وهو سيردّ إذا بادرت «إسرائيل» الى محاولة تغييرها، ما يشير إلى نجاح المقاومة في ترسيخ مفهوم الخوف من ردّها العقابي في الوعي الجمعي للمنظومة القيادية في كيان العدو. والبارز، هنا، هو الإقرار الضمني بأن الانهيار الذي يشهده لبنان لم يؤثر على إرادة الردّ لدى حزب الله، ولم ينجح العدو في تثمير هذا الانهيار لتوسيع هامشه في المبادرة والضغط لتغيير المعادلة وانتزاع تنازلات في أكثر من عنوان، داخلياً وبحرياً وإقليمياً.